CHC Santa Casa promove live de mostra virtual sobre patrimônio

Uma live com a artista Renata GalbinskiH, a curadora Letícia Lau, a doutora em Artes Visuais Flavya Mutran e a historiógrafa e coordenadora do Arquivo Central do CHC Santa Casa Véra Barroso será transmitida pelo canal do YouTube do CHC Santa Casa nesta quinta-feira (11), às 19h.

Na plataforma, também está disponível um vídeo com uma visita virtual da mostra Pintura, patrimônio e memória , que foi fechada ao público no local pelos protocolos da bandeira preta do distanciamento controlado.