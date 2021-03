Luciano Maia é atração do Sarau do 25 em Casa nesta quinta-feira

Tendo como atração o músico e compositor acordeonista pelotense Luciano Maia, acontece nesta quinta-feira (4) o Sarau do 25 em Casa, evento do Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre - 70 anos. A promoção mensal apresenta um recital virtual ao vivo, às 20h, pelo Facebook (@centrocultural25) , permanecendo disponível para visitas posteriores.

A transmissão é gratuita, mas quem quiser fazer uma contribuição pode enviar um valor espontâneo para o PIX: [email protected]

Na live, Luciano Maia apresenta composições autorais importantes de sua carreira, com destaque para os temas que fazem parte de seu mais recente álbum instrumental, Passagem. Entre as composições de sua autoria, estarão no espetáculo virtual Janelas ao Sul, Fincando o garrão, Sincera, Vanerão de Gibão e Novos rumos. E o repertório traz também com clássicos de Hermeto Pascoal, Dominguinhos, Luiz Carlos Borges, Sivuca, Orlando Silveira e Oswaldinho do Acordeon.

Instrumentista e compositor, Luciano Maia é um dos mais respeitados acordeonistas do País na atualidade, tendo participado em importantes projetos musicais e festivais de jazz no Brasil e na Europa e atuado frequentemente como solista em prestigiadas orquestras, além de ter integrado, por muitos anos, o apreciado e premiado grupo instrumental Quartchêto.