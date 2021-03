HBO exibe filme 'Segredos oficiais' neste fim de semana

A HBO estreia nos seus canais neste sábado (6), às 22h, o suspense dramático Segredos oficiais, que conta a impressionante história da mulher se tornou mundialmente conhecida por expor segredos do governo britânico para tentar impedir a guerra no Iraque. Estrelado por Keira Knightley (Orgulho e preconceito, Piratas do Caribe), o título tem direção de Galvin Hood (Infância roubada).

A produção foi um dos destaques do Festival de Sundance em 2019, quando o filme chegou aos cinemas. Segredos oficiais traz ainda no elenco Matt Smith, Matthew Goode e Ralph Fiennes.

Na trama, enquanto políticos da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos preparavam a invasão do Iraque, Katharine Gun (Knightley), uma das tradutoras da sede de comunicação do governo britânico, vaza um e-mail confidencial que pedia a espionagem de membros do Conselho de Segurança da ONU a fim de forçá-los a apoiar o conflito. Acusada de violar a Lei dos Segredos Oficiais e com sua vida, liberdade e casamento ameaçados, ela e seus advogados lutam para justificar suas atitudes e defender aquilo em que acreditam.