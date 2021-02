Jorge Furtado participa de curso inédito de roteiro na nova plataforma b_arco on

Diretor de Meu tio matou um cara e Rasga coração, o roteirista gaúcho Jorge Furtado se une ao Centro Cultural b_arco, Casa de Cinema de Porto Alegre e Projeto Paradiso para promover um curso inédito de criação de roteiro audiovisual. Começando em 16 de março, serão 27 aulas, que podem ser assistidas onde e quando os alunos quiserem, inaugurando um novo formato de cursos gravados: o b_arco on.

As inscrições podem ser feitas até a véspera do início do workshop no site barco.art.br . É possível somente se cadastrar para assistir uma aula teaser gratuita e receber um desconto especial - será enviado um e-mail com o cupom de desconto na próxima sexta-feira (5). O investimento total é de 10x de R$ 29,00.

As aulas de aproximadamente meia hora abordam temas fundamentais do roteiro cinematográfico – os elementos da linguagem, as etapas de desenvolvimento do roteiro, os personagens, a trama, as cenas, os diferentes gêneros e formatos, por exemplo – o curso também traz exemplos práticos, ilustrados com cenas de filmes ou séries.

Aproximadamente 230 vagas serão destinadas para instituições e ONGs parceiras do Projeto Paradiso, como uma forma de ampliar e democratizar o acesso ao conteúdo.