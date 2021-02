Antologia Digital da Poesia Gaúcha publica novos vídeos na internet

site Facebook Instagram "A poesia não pode ficar aprisionada nos livros, até porque ela já existia antes deles", afirma o poeta Álvaro Santi. Nesta sexta-feira (26), a Antologia Digital da Poesia Gaúcha (projeto desenvolvido pelo Espaço Multicultural Livros sobre Trilhos - a biblioteca da Trensurb) lança novos vídeos de poemas do autor. Desde outubro de 2020, a iniciativa publica quinzenalmente vídeos de poetas gaúchos declamando suas poesias noe redes sociais da empresa (Facebook, Twitter , Instagram e YouTube ) e da biblioteca (). Também é veiculado nos monitores do Canal Você (presentes em trens e estações), um dos apoiadores do projeto.

A Antologia tem apoio ainda da Academia Rio-Grandense de Letras e do Instituto Estadual do Livro. Os poemas de Santi na Antologia Digital são: Couraça, Política e Lição. Para o autor, que se sente honrado e feliz em participar, o projeto tem valor "por levar a poesia a um público maior do que normalmente ela alcança".

Natural de Lajeado, Álvaro Santi é técnico em cultura da Prefeitura de Porto Alegre. Bacharel em Música e mestre em Letras pela Ufrgs, é também especialista em Gestão e Políticas Culturais pela Universidade de Girona (Espanha). Integrou ainda o Colegiado Setorial de Música (2005-9) e o Conselho Nacional de Política Cultural (2008-9), junto ao Ministério da Cultura.

Como escritor, lançou em 2019 Nenhum amor igual ao meu (Editora Patuá), seu sexto livro de poesia. É também compositor, intérprete e instrumentista, tendo lançado em 2011 o CD Trem da utopia.