Bloco da Laje encerra programação virtual de fevereiro da CCMQ

A programação de lives da Casa de Cultura Mario Quintana, integrada à mostra Aos Carnavais que virão , se encerra neste domingo (28), às 19h, pelo Instagram @ccmarioquintana . O Bloco da Laje é o convidado para participar do projeto Casa Virtual deste mês, encerrando esse desfile online que já contou com Turucutá Batucada Coletiva, Não mexe comigo que eu não ando só, Bloco da Diversidade e Maria do Bairro.