Grupo Neelic abre inscrições para escola de crítica teatral

O Grupo Neelic lança neste sábado (27), às 19h30min, em live nas suas redes sociais, o projeto Ver a cena, uma Escola de Crítica Teatral. Participam do evento online os professores, os atores do grupo e a professora de Linguística e Letras da Ufrgs Lodenir Karnopp, que atua na área da educação de surdos.

As aulas ocorrem de 15 de março a 8 de agosto, no turno da noite, para artistas e espectadores de artes cênicas a partir de 15 anos. As inscrições gratuitas podem ser feitas até 12 de março pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (51) 99274-9933.

Contemplado pelo Edital FAC Movimento RS, da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, o projeto envolve ainda envolve a criação e o desenvolvimento de um grande programa artístico cênico, com estreia de espetáculo e mostra de repertório, sendo realizado de forma virtual durante todo o primeiro semestre do ano.

Gratuita, a Escola de Crítica Teatral quer incentivar o surgimento de novos críticos de teatro, por meio de um processo imersivo de formação. Serão, ao todo, 33 encontros online, incluindo aulas teóricas e práticas, fruição de espetáculos, debates e exercícios de escrita. Para nutrir a turma de conhecimento sobre a trajetória da crítica cultural no Brasil, o curso vai trazer textos de figuras icônicas na área, a exemplo de Anatol Rosenfeld, Décio de Almeida Prado, Barbara Heliodora e Sábato Magaldi, além de apresentar também o trabalho de críticos contemporâneos brasileiros. Além disso, os alunos vão assistir a espetáculos online gratuitamente e produzir resenhas sobre as peças, que serão publicadas na internet, ao final do projeto.