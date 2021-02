Festival infantil exibe online títulos brasileiros por um mês

Desta quinta-feira (25) a 25 de março, apresentando uma retrospectiva do cinema dedicado ao público infantil, ocorre o festival Férias brasileiras . Com 23 filmes entre longas e curtas, a mostra será exibida gratuitamente na plataforma Looke. O projeto do Cineclube Escola no Cinema foi aprovado na Lei Aldir Blanc do Governo do Estado de São Paulo para que crianças e adultos possam ver, rever ou conhecer em seus lares a cinematografia brasileira dedicada aos pequenos.

Grandes sucessos de público e obras mais conceituais, de relevância cultural, somam os títulos selecionados pela curadora do evento, Patrícia Durães, como por exemplo Menino Maluquinho 1 e 2, Hoje eu quero voltar sozinho, Peixonauta, O menino e o mundo, Insônia, Pequenas histórias, Detetives do Prédio Azul 1 e 2, O segredo dos diamantes, a trilogia de Tainá, Tito e os pássaros e Turma da Mônica - Laços.

Diretora dos projetos Escola no Cinema e Clube do Professor, que há mais de 30 anos contemplam alunos e professores de escolas públicas e particulares em várias capitais do País, Patrícia Durães acredita que o festival Férias brasileiras é uma ótima oportunidade para crianças e adultos se conectarem com o cinema, mesmo em tempos de pandemia. Além da exibição de filmes, haverá a participação de contadoras de histórias.