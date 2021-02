Estão abertas as inscrições para o Sarau do Solar em 2021

Estão abertas as inscrições para a temporada 2021 do projeto Sarau do Solar, que contempla a realização de 18 espetáculos dos mais variados gêneros musicais. Artistas interessados em participar da iniciativa têm até 28 de março para fazer o cadastro exclusivamente pelo formulário eletrônico disponível no site www.al.rs.gov.br/saraudosolar . Esta edição prevê a valorização dos artistas em termos financeiros, com cachês de R$ 3.500,00 para o Sarau do Solar e de R$ 10.000,00 para o Sarau Especial (datas comemorativas e homenagens).

Como no ano passado, as transmissões serão digitais. Em decorrência da pandemia de Covid-19, e ratificando seu apoio à classe artística do Rio Grande do Sul, o Sarau do Solar inovou em 2020 e passou a produzir espetáculos musicais virtuais, transmitidos pela TV Assembleia e canais de mídias sociais do Parlamento gaúcho.

Criado em 1993 para promover shows quinzenais com entrada franca, o projeto recebeu Menção Honrosa no Prêmio Açorianos de Música 2006, concedido pela Secretaria da Cultura de Porto Alegre, e também o Prêmio Eva Sopher 2020, da Secretaria de Estado da Cultura e da Fundação Theatro São Pedro.

A iniciativa visa incentivar a pluralidade da produção gaúcha e propiciar acesso universal às mais variadas expressões da cultura musical local, regional, nacional e internacional. As apresentações são realizadas na Sala José Lewgoy do Solar dos Câmara, com edições especiais no Teatro Dante Barone e no jardim do Solar. Já o Sarau Especial é realizado em datas comemorativas e homenagens, com repertório ajustado para a festividade.