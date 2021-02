Arthur Koucher divulga seu segundo single nesta sexta-feira

Após sua estreia em janeiro com seu primeiro single, o instrumentista e compositor Arthur Koucher lança nesta sexta-feira (26), nas principais plataformas de streaming, Marchinha de outono, a segunda das seis faixas que integram seu EP de estreia, Reencontros, que estará disponível nos próximos meses. A canção fala sobre a contemplação do outono e também sobre paixão.

“A paixão sempre me desloca. Na época em que compus essa música, eu estava extremamente apaixonado e esse sentimento me movimentava. De certa forma, as cores da estação me atingiam como as cores desse sentimento”, conta o músico.

Marchinha de outono representa um movimento, aquele que precede o inverno, “estação onde me resguardo”, declara. Como uma corrida para alcançar a paixão e encontrar um lugar para se abrigar de nuvens chuvosas (o inverno porto-alegrense é irreparavelmente chuvoso) e ventos frios dos quais “o calor de março não quer deixar ninguém dizer que não aguenta mais tremer...”, como diz a canção.

O cantautor de 23 anos iniciou sua trajetória na música ainda criança, aos seis anos de idade, com estudos de violão. Rapidamente desenvolveu habilidades e aprofundou seu conhecimento no violão erudito e no canto, assim como encontrou na poesia uma paixão. Todas as canções que serão lançadas até abril foram totalmente compostas pelo artista.