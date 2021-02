Roda Viva convida Teresa Cristina para entrevista desta segunda-feira

Uma das grandes vozes da Música Popular Brasileira, Teresa Cristina é a convidada do programa Roda Viva nesta segunda-feira (22). Com apresentação de Vera Magalhães, a edição vai ao ar ao vivo, a partir das 22h, na TV Cultura, site da emissora, Twitter, Facebook, Youtube e LinkedIn.

Desde o ano passado, quando os shows presenciais foram suspensos por conta da pandemia de Covid-19, ela vem atraindo milhares de fãs para as transmissões online, onde recebe outros cantores e compositores que interpretam suas próprias canções e também alguns clássicos da MPB. Num clima intimista, a "rainha das lives", em seus encontros, abre espaço para se falar de temas como família e política, entre outros.

A bancada de entrevistadores será formada por Roberta Martinelli (apresentadora do programa Cultura Livre, da TV Cultura), Jairo Malta (jornalista do blog Sons da Perifa, do grupo Folha de S. Paulo), Sarah Oliveira (comunicadora), Sérgio Martins (crítico musical) e Cris Guterres (jornalista, colunista do Universa/UOL. Haverá ainda a participação remota do cartunista Paulo Caruso.