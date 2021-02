Blues e Bossa são os ritmos do fim de semana na fazenda O Butiá, em Itapuã

Ale Ravanello Blues e Combo e João Maldonado Quarteto e Aline Stoffel são as atrações na fazenda O Butiá neste sábado (20) e domingo (21), respectivamente. Os shows iniciam às 18h, no palco à beira do Guaíba, em Itapuã, e durante o pôr do sol. Os ingressos custam R$ 30,00 - reservas devem ser feitas pelo site www.obutia.com

Ale Revanello Blues e Combo – uma das atrações de carnaval canceladas – se apresentam no sábado (20). Com a mesma formação há doze anos, Ravanello (harmônica e vocais), Sergio Selbach (contrabaixo), Nicola Spolidoro (guitarra) e Clark Carballo (bateria) interpretam um repertório que mistura clássicos dos grandes mestres da harmônica com temas recheados de animação e swing dos anos 1950 e 1960.

No domingo (21), é a vez de João Maldonado Quarteto + Aline Stoffel em Bossa. O novo trabalho do pianista resgata a originalidade da Bossa Nova, como o single lançado em dezembro, Sem você não sou ninguém, que contou com a participação especial de Paulo Braga, baterista de Tom Jobim e Elis Regina, entre outros nomes da MPB.

No repertório, as bossas compostas durante a pandemia e alguns clássicos de Tom Jobim, João Donato e Marcos Valle. Além de João Maldonado (piano), Aline Stoffel (voz), Everson Vargas (baixo acústico) e Cesar Audi (bateria), o show contará com a participação especial de Luciano Albo (Cascaveletes) no violão.