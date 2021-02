Pedro Longes apresenta Sinestesias no projeto da Fundação Ecarta

O projeto Ecarta Musical recebe neste sábado (20) o compositor e cantor Pedro Longes (voz, piano e violão) para o show Sinestesias . A apresentação, que celebra também o retorno do músico ao Brasil, será transmitida às 18h no canal da Fundação Ecarta no YouTube e nas redes sociais Instagram e Facebook, com acesso gratuito.

No repertório, canções autorais em formato voz, piano e violão, como Conexión, do seu primeiro disco, lançado em 2015, e inéditas como Samba Erudito. Também, Nós Hemos de Vir, Hermosa, Lares Quebrados e Destino, além das parcerias com Daniel Mueller e Luis Alberto Spinetta em Cavalos no Quarto e Durazno Sangrando.





Sinestesias traz pinturas de Longes e gravuras da artista chilena Natalia Babarovic por meio de uma rosa e um rosto oculto. A fisionomia remete às sensações de ausência do músico durante os quatro anos que viveu em Santiago (Chile), e a rosa simboliza a recuperação da ancestralidade e o laço do artista com a terra natal.