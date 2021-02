Serenata na janela retorna à rua Gonçalo de Carvalho neste sábado

A Casa da Música POA retoma o projeto Serenata na janela, uma das iniciativas do espaço que mais fizeram sucesso em 2020, frente à pandemia. os músicos tocavam e cantavam das janelas do segundo andar do histórico casarão. Naquela ocasião, a música que saía das janelas embelezou ainda mais a Rua Gonçalo de Carvalho, apelidada de “a rua mais bonita do mundo” graças às enormes árvores que formam um longo túnel verde. Essas mesmas apresentações também receberam divulgação pelas redes sociais da Casa da Música Poa.

O evento ocorre neste sábado (20), das 13h30min às 18h, no prédio da rua Gonçalo de Carvalho, 22.

Em ordem, acontecem as apresentações de Andiara Mumbach (soprano), Duo de Violinos com Ricardo Chacon e Ronner Urbina, Cleomenes Junior (saxofone), Elias Barboza (cavaquinho e bandolim), Joca Ribeiro (trompete) e Izandra Alves (violino), até o final da tarde. Os músicos interpretarão um repertório musical bastante variado, que contempla da música erudita à música popular.

No dia do evento, serão gravados vídeos de cada apresentação, e esse material será divulgado posteriormente nas redes sociais da Casa da Música Poa, sempre no segundo domingo de cada mês, às 19h, através do seguinte canal do YouTube, Facebook e Instagram.