Grafite é tema de série de reportagens especiais em telejornal nacional

Até sábado (20), o Jornal da Band mergulha no universo colorido dos grafites com a série de reportagens especiais As cores urbanas. O telejornal vai ao ar diariamente na Band, de segunda-feira a sábado, a partir das 19h20min.

Em seis episódios, o repórter Gilberto Smaniotto acompanha a rotina, as dificuldades e a criatividade dos principais grafiteiros do País. As reportagens mostram a transformação da arte urbana nas últimas décadas, do surgimento nos anos 1970, com símbolos estampados nas ruas de Nova York, aos grandes desenhos atuais que dominam muros e fachadas das metrópoles.

Entre os temas abordados está a tecnologia, que permite novas cores e formas, criando diferentes possibilidades de interação com o espectador. O público ainda vai conhecer um protesto em forma de arte, o grafiteiro que resolveu colorir as galerias de esgoto, o luto no Beco do Batman e as mulheres grafiteiras que mudam a cara da periferia.

Das ruas para as paredes dos museus, a série ainda tenta desvendar o que torna as obras do misterioso artista Banksy tão valiosas.