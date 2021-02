Ariane Severo oferece Oficina de Literatura, Psicanálise e Cinema

A escritora e psicanalista Ariane Severo abre nova turma para a Oficina de Literatura, Psicanálise e Cinema, com três meses de duração. As aulas começam no dia 9 de março, das 19h às 21h, sempre nas terças-feiras, num total de 12 encontros. Os alunos devem analisar e debater o filme Meia-noite em Paris, de Woody Allen (seleção oficial do Festival de Cannes e Oscar de roteiro original, assistido por mais de um milhão de espectadores no Brasil). "O deslocamento espaço-temporal dos Estados Unidos à Europa, dos anos 2010 aos anos 1920, 1890, articula pelo menos três temas importantes: a perda da inocência e a recusa da realidade presente e a arte como antídoto contra o vazio da existência e o medo da morte", papel do cinema, da literatura e da arte em geral, conforme salienta a ministrante.

Ariane explica a metodologia do curso: "A oficina é um facilitador, um potencializador do processo criativo, um espaço ocupado pela experiência cultural. Exercitamos a escrita, aprendemos as técnicas essenciais da arte de escrever e desenvolvemos o nosso texto até que possamos alcançar domínio e segurança". Os alunos recebem uma aula semanal, com o tema de aula e o de casa. Os contos produzidos são lidos no sarau online que ocorre uma vez por semana. São estudados os componentes da narrativa e os elementos que compõe o filme como: direção, direção de arte, roteiro, montagem, fotografia, trilha sonora, figurino, iluminação e tipos de planos.

As vagas são limitadas. Informações sobre inscrições pelo e-mail [email protected] ou WhatsApp (51) 99703-8175 com Ana Helena Rilho.

A psicanalista publicou os livros Os Dois Lados do Espelho: Relato de uma Experiência em Psicanálise Vincular (2015), O Suave Mistério Amoroso: Psicanálise das Configurações Vinculares (2014), Encontros & Desencontros: A Complexidade da Vida a Dois (2010) e colaborou na obra Transmissão Transgeracional e a Clínica Vincular (2006), sem contar a publicação de diversos artigos em revistas especializadas. Lançou também o romance Nina – Desvendando Chernobyl, finalista, em 2018, do Prêmio Jabuti.