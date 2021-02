Abrem inscrições para curso Dança Afro-Gaúcha com Iara Deodoro

Abrem nesta segunda-feira (15) as inscrições para as aulas gratuitas do projeto Introdução à Metodologia da Dança Afro-Gaúcha, da educadora Iara Deodoro, com recursos da Lei Aldir Blanc. Serão realizadas cinco edições em diferentes municípios do Estado: Porto Alegre, Pelotas, Santa Maria e Nova Prata. Os encontros virtuais serão pela plataforma Zoom, com inscrições até 11 de março.

Todo o material didático para o curso será disponibilizado aos alunos pela ferramenta Google Drive ou por e-mail. Haverá certificado para alunos com mais de 75% de participação.

A divulgação do curso será feita pelas redes sociais do Grupo Afro-Sul Odomodê (Instagram e Facebook @afrosul.odomodeoficial) e contato direto com representantes das prefeituras e ONGs das cidades contempladas.

Iara Deodoro é uma referência no Sul do Brasil quando se fala em dança afro-gaúcha. Fundadora do Grupo Afro-Sul de Música e Dança, criado em 1974, é a mulher à frente do Afro-Sul Odomode, um renomado espaço que acolhe e difunde a arte dos tambores, o maracatu, as manifestações populares e boa parte da cultura Porto-alegrense, que converge para lá em rodas de samba, shows musicais, apresentações e oficinas de dança.

O projeto Introdução a Metodologia da Dança Afro-Gaúcha pretende difundir o trabalho que essa grande artista vem fazendo desde sempre com muita dedicação, inclusive com importantes premiações. O conteúdo integra conhecimentos sobre fatos e personalidades históricas da cultura afro-brasileira, e vai além da metodologia de dança desenvolvida por Mestra Iara Deodoro há cerca de 50 anos.

Objetivo dos encontros online é instrumentalizar praticantes, bailarinos e professores negros e não negros sobre saberes e traços culturais do povo afro-gaúcho, fortalecendo a identidade negra.