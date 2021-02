André Damasceno retorna com o espetáculo 'Não me faz te pegar nojo!'

O humorista gaúcho André Damasceno retorna aos palcos com o espetáculo Não me faz te pegar nojo!, que tem apresentação neste sábado (13), às 21h, no Buteco Comedy de Canoas (Dr. Barcelos, 897). Ingressos a R$ 20,00 (por casal) no site da casa de shows

Além de interpretar o Magro do Bonfa, Damasceno também dirige e assina o texto do show. A sessão tem cerca de 70 minutos de duração, com classificação etária de 14 anos.

Andre Damasceno é engenheiro civil e professor de Matemática. Desde o seu primeiro espetáculo, em outubro de 1985, no Opinião, ele já realizou mais de 5000 apresentações e foi assistido por mais de 3 milhões de pessoas em todo o País.

Nacionalmente consagrado com o personagem Magro do Bonfa na Escolinha do Professor Raimundo, sob o comando do Mestre Chico Anysio, também integrou posteriormente o elenco da Escolinha do Barulho da Rede Record. De 2003 a 2014, interpretou o ex-presidente Lula no programa Zorra Total da Rede Globo.

Neste espetáculo, Damasceno conta a história dos 35 anos do Magro do Bonfa, do seu convívio com a velha guarda do humor brasileiro: Agildo Ribeiro, Lúcio Mauro, Brandão Filho, Walter D´Ávila, Costinha e Rogério Cardoso, entre outros. E também relata os bastidores do Zorra Total, onde trabalhou com nomes da nova geração como Fábio Porchat, Leandro Hassum, Fabiana Karla, Heloísa Périssé, Katiuscia Canoro e Marcos Veras. Ele reuniu em Não me faz te pegar nojo! seus melhores textos e os personagens mais queridos do grande público.