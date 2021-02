Programa deste sábado descobre ilha pouco conhecida no Guaíba

No Masbah! deste sábado (13), no SBT, a partir das 12h, a apresentadora Brunna Colossi se aventura em um passeio de caiaque pelas águas do Guaíba. Em uma região cheia de belezas naturais, o programa descobre uma ilha pouco conhecida e que fica pertinho de Porto Alegre.

O programa também conversa com o filho de um dos maiores ídolos do Inter, o jogador Paulo Roberto Falcão. Brunna acompanha um dia de treino de Paulinho, conhecido como Falcão Filho, que também é jogador de futebol.

No quadro de beleza e variedades, a atração ainda mostra também uma maquiagem com efeitos especiais, que cria ilusões de ótica bastante realistas e prometem dar um nó na cabeça da galera. A apresentadora propõe um desafio para distinguir o que é verdade e o que é ilusão.

No programa deste fim de semana também tem o quadro Meu Pet é uma estrela. Neste episódio, Brunna conheceu a rotina agitada de um cachorrinho Border Collie que ama natureza, adora viajar para a praia e faz muitas trilhas e exercícios físicos - além de compartilhar tudo isso nas redes sociais com os seus seguidores.

Sábado também é dia de cozinha no SBT. No programa Anonymus Gourmet, que vai ao ar logo após o Masbah!, é a vez das receitas Rocambole à Califórnia e Arroz com Brócolis.