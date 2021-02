SBT Rio Grande estreia 'Som da Favela' na terça-feira de Carnaval

Artistas que vivem nas principais favelas do Rio Grande do Sul irão mostrar o talento em forma de música. Estreia na terça-feira (16) a primeira temporada de Som da Favela, quadro que vai ao ar no SBT Rio Grande (a partir das 11h40min), com sete episódios que prometem mostrar as tendências musicais e compositores locais que estão fazendo sucesso nas comunidades.

Em ritmo de Carnaval, o primeiro episódio apresenta a música África da Mente, tema de samba-enredo de 2018, da Escola Imperadores do Samba, na época, campeã do Carnaval da Capital. A letra, de autoria do grupo de compositores Samba dos Guri, até hoje é uma das mais assistidas nas redes sociais, chegando a quase meio milhão de visualizações.

Som da Favela é um projeto idealizado por Rafael Cavalheiro, repórter do quadro Fala Comunidade, e Fernando Sant’Anna com a parceria do Grupo Pro Vídeos e Celo DJ.