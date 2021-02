Itamar Franco Vieira é o convidado do Roda Viva nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (15), o Roda Viva recebe o escritor Itamar Vieira Júnior, autor do premiado romance Torto arado. Vencedor do Prêmio Jabuti de Melhor Romance em 2020, o livro também garantiu a Vieira Júnior, no ano passado, o Prêmio Oceanos, um dos mais importantes do mundo literário de língua portuguesa.

Geógrafo, formado pela Universidade Federal da Bahia, onde também concluiu mestrado, Itamar é doutor em Estudos Técnicos e Africanos pela mesma UFB. Em 2018, ele já havia recebido o Prêmio Leya para romance. Com apresentação de Vera Magalhães, a edição, inédita e ao vivo, vai ao ar a partir das 22h na TV Cultura, site da emissora, Twitter, Facebook e Linkedin.

O livro Torto arado é uma história passada no sertão da Chapada Diamantina, região que o autor percorreu inúmeras vezes, durante seus estudos para mestrado e doutorado. A obra retrata a dramática realidade vivida nos sertões, a seca, a violência contra as mulheres e as práticas escravocratas que permanecem nas relações de trabalho.

O programa conta com uma bancada de entrevistadores formada por Paulo Werneck, editor da Quatro Cinco Um: a revista dos livros; Adriana Ferreira Silva, editora executiva da revista Marie Claire; Márwio Câmara, escritor, jornalista, crítico literário e colaborador do jornal Rascunho; Yasmin Santos, editora assistente do Nexo Jornal e Renan Sukevicius, jornalista e podcaster no Finitude e na Rádio Novelo. Ainda haverá perguntas encaminhadas por vídeo pela jornalista e crítica literária Isabel Luca, além da participação remota do cartunista Paulo Caruso.