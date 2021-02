Mostra 'Aos Carnavais que virão' ganha atividades online para celebrar a folia em casa

A Sala Radamés Gnattali, no 4° andar da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ - Andradas, 736), exibe a mostra Aos Carnavais que virão, com visitação mediante agendamento pelo e-mail [email protected] Com curadoria do jornalista Diego Vacchi, graduando em História da Arte, a exposição temática reúne registros fotográficos - como este do Areal da Baronesa (acima) - e documentos de uma pesquisa histórica sobre os Carnavais de rua na Capital.

Como 2021 não tem folia, haverá atividades online para não deixar a data passar em branco. O Instagram @aos_carnavais_que_virao passa a ser alimentado pelo público com fotos que criam um acervo público vivo da memória do Carnaval porto-alegrense.

Instagram @ccmarioquintana Além disso, entre 17 e 20 de fevereiro, às 21h, pelo, Vacchi conduz as lives De bloco em bloco, com música e conversa sobre a trajetória de blocos carnavalescos da atualidade (Turucutá, Não mexe comigo que eu não ando só, Bloco da Diversidade e Maria do Bairro).

Conforme Diego Vacchi, o projeto De bloco em bloco é um convite para que os foliões possam celebrar em casa neste ano. “Quem abre esse desfile é o Turucutá - Batucada Coletiva Independente, grupo musical composto por instrumentos de percussão. Também vão estar conosco o pessoal do ‘Não mexe comigo que eu não ando só’, coletivo feminino que leva o debate do respeito e da igualdade de gênero para o espaço público, e o Bloco da Diversidade, que tem como característica marcante a defesa das pautas LGBTQIA+. Para encerrar a folia, temos mais conversa e música com o já tradicional Maria do Bairro, que, há 14 anos, deu a largada na retomada dos blocos de rua do Carnaval de Porto Alegre”, detalha Vacchi.

O diretor da CCMQ, Diego Groisman, destaca o caráter de resistência e renovação das esperanças, representado pelo gesto simbólico de manter erguido o estandarte do Carnaval e a batida dos tambores marcando o ritmo no qual tanto desejamos voltar a pulsar: “O Carnaval é uma manifestação cultural popular importante, que precisa ser mantido e reafirmado neste momento de pandemia”.

A mesma percepção tem o carnavalesco e fundador do Bloco Maria do Bairro, Zeca Brito, diretor do Instituto Estadual de Cinema (Iecine): “O Carnaval é a expressão mais abrangente e democrática da cultura brasileira. É resultado do que somos, da confluência cultural, do encontro amoroso das diferenças. É a expressão da liberdade, do lirismo, da plasticidade de festejar a vida. Precisamos lembrar que não estará tudo bem enquanto não houver carnaval. Que o coração hoje é semente, que espera paciente, os carnavais que virão”.