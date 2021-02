Instituto Confúcio comemora o Ano Novo chinês com ampla agenda cultural

O Instituto Confúcio, sediado na Ufrgs, preparou uma extensa lista de atividades culturais e artísticas, com apresentações presenciais e digitais, para comemorar o Ano Novo chinês, celebrado nesta sexta-feira (12). Até domingo (14), estão programadas palestras sobre as tradições do Ano Novo Chinês, caligrafia chinesa e cerimônia do chá, passando por painéis acadêmicos sobre Relações Internacionais e História, Filosofia Chinesa, oficinas de Kung Fu, Taijiquan, Dança do Leão, Qigong e medicina tradicional chinesa.

A programação completa pode ser acessada no site do Instituto Confúcio e as atrações transmitidas serão transmitidas pelo seu canal do YouTube , sempre a partir das 9h.