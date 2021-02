Mistura Fina apresenta Philipe Philippsen nesta quinta-feira

Desta vez na sala de sua casa, com fôlego e bom humor, o artista de rua Philipe Philippsen canta os grandes sucessos da música pop e rock nacional e internacional em suas próprias versões, acompanhado do seu acordeon, no projeto Mistura Fina desta quinta-feira (11). O show Música para três pulmões tem transmissão a partir das 18h30min, pelo link.

Na versão pandêmica do já tradicional show do gaiteiro do Brique da Redenção, o também ator traz histórias, memórias das ruas onde já passou o seu chapéu e covers de Freddy Mercury a Lady Gaga, de Culture Club à Fafá de Belém, além de música autoral. Como sempre, Philippsen dá ênfase aos hits dos anos 1980, preferidos dele e do público do Parque Farroupilha. "Afinal, como todo mundo sabe, as melhores coisas foram feitas nos anos 1980", brinca o jovem nascido em 1988.

Com realização do Theatro São Pedro, correalização e produção da Primeira Fila Produções, o Mistura Fina chega a sua terceira edição, exibindo a pluralidade da produção musical que se destaca no cenário nacional. Iniciado em 2018, o projeto abrigou grandes expressões da música, em shows temperados com arte e alta performance artística que se exibiram no Foyer Nobre do Theatro São Pedro.

Desde abril de 2020, a iniciativa se reinventa e segue em formato virtual pelas redes sociais do projeto. O Mistura Fina conta, desde a primeira edição, com serviço de mediação audiodescrita, realizada pela Ovni Acessibilidade Universal.