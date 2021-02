Projeto do Meme promove encontros sobre espaço da mulher na sociedade

YouTube A partir desta quinta-feira (11), o projeto Sobre Mulheres promove quatro encontros para discutir temas como ancestralidade, feminismo, mercado de trabalho, violência de gênero entre outros. Serão dois encontros em fevereiro (11 e 25), às 20h, com tradução simultânea em Libras. Ao final de cada roda de conversa, será realizada uma ação artística de dança, no formato de um improviso, com uma integrante do projeto Incubadora e uma bailarina do Grupo Meme Incubadora Cultural. A transmissão será feita através do

Para a estreia desta quinta-feira (11), o tema escolhido foi “O Corpo da Mulher e sua Saúde”, num bate-papo com a fisioterapeuta e bailarina Margareth Leyser. A segunda convidada é a cirurgiã-dentista Rose Maria Ferreira, especialista em Saúde da Família e atualmente mestranda em Saúde Coletiva na Ufrgs. Mulher negra, mãe, trabalhadora da área da saúde na cidade de Alvorada, durante cinco anos foi a única cirurgiã-dentista negra na rede pública do município. A bailarina convidada nesta noite será Thais Freitas, que aos 80 anos mantém-se ativa na dança. Bailarina do Grupo Meme, participou durante anos do espetáculo Teresinhas e em 2019 estreou o solo Onde me sinto plena, com coreografia de Paulo Guimarães.

O Meme Incubadora Cultural é um grande guarda-chuva que acolhe muitas histórias e vivências. Assim como os projetos Verão Insano, Meme Expressões Poéticas e Incubadora Cultural, a proposta do projeto Sobre Mulheres é trazer discussões sobre a atual situação das mulheres na sociedade patriarcal brasileira. Sob a coordenação da bailarina e socióloga Fernanda Stein, o Sobre Mulheres abre um espaço de escuta à voz das mulheres que fazem parte do projeto Incubadora Meme, em conjunto com as bailarinas do Grupo Meme. São mulheres contemporâneas, de várias gerações e classes sociais, compartilhando experiências e construindo um diagnóstico do papel e atuação da mulher na sociedade atual.

A segunda roda de conversa virtual será no dia 25 de fevereiro e o assunto do dia será “Direitos da Mulher e Mercado de Trabalho”. Estarão na mesa de debate Telassim Lewandowski, coordenadora do Coletivo Feminino Plural, do Ponto de Cultura Feminista: Corpo, Arte e Expressão, professora da EJA em Canoas. Feminista de militância, Telassim foi Secretária Estadual das Mulheres do PT e Coordenadora de Políticas para as Mulheres da cidade, Canoas, em 2012. Para debater com ela a convidada é Jéssica Miranda Pinheiro, representante da Themis, ONG criada em 1993 por mulheres cientistas sociais e advogadas com objetivo de enfrentar a discriminação contra mulheres no sistema de justiça. A performance desta live será da bailarina gaúcha Ariane Donato, que hoje vive na cidade do Porto em Portugal. Ariane é bailarina do Meme e instrutora de yoga.