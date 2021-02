TV Brasil estreia drama 'Jean Charles' no Festival de Cinema

Nesta quarta-feira (10), às 22h30min, na faixa Festival de Cinema, a TV Brasil leva ao ar o filme nacional Jean Charles, baseado em fatos reais. Protagonizado por Selton Mello no papel-título, o drama biográfico é inspirado no caso de Jean Charles de Menezes, brasileiro que foi confundido com um terrorista e assassinado pela polícia britânica no metrô de Londres, em julho de 2005.

Coprodução brasileira com a Inglaterra, o longa revela na sua trama os últimos meses da vida do eletricista Jean Charles (Selton Mello). A produção mostra a rotina do jovem mineiro a partir da chegada de sua prima Vivian (Vanessa Giácomo), que vai morar com ele e os primos Alex (Luís Miranda) e Patrícia (Patricia Miranda), em um sobrado no sul da capital inglesa.

Como muitos imigrantes brasileiros, Jean faz o que pode para ter trabalho, ganhar dinheiro e se sustentar. Alheio aos atentados terroristas que ocorriam na região, o rapaz estava na hora errada e no lugar errado. Ele foi confundido com um terrorista pelos policiais que o executaram no metrô londrino.

A trágica morte de Jean Charles repercutiu internacionalmente. Além de comoção no Brasil, o polêmico caso alcançou notoriedade global ao ser associada equivocadamente à crescente onda de terrorismo em diversos países no mundo.

Contando ainda com Sidney Magal e Daniel de Oliveira no elenco, o filme dirigido por Henrique Goldman lançado em 2009 mergulha na perspectiva humana do brasileiro ao acompanhar a realidade dos imigrantes. O crime que vitimou Jean Charles abalou bastante a família do eletricista. Os primos precisaram reconstruir as vidas após a dolorosa perda em meio à luta por justiça.

A polícia londrina tentou encobrir o erro. As autoridades britânicas levantaram suspeitas sobre o rapaz, mas logo a verdade veio à tona: Jean Charles era inocente. O jovem residia há três anos em Londres e não tinha nenhum envolvimento com terrorismo.

A reprise de Jean Charles na TV Brasil pode ser conferida na madrugada de para quinta-feira (11), às 2h30min.