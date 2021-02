Luciano Leães Trio faz show gratuito no Farol Santander Porto Alegre

A terceira edição do Ceia Sessions terá como atração musical nesta quinta-feira (11) o show de Luciano Leães e Trio. A apresentação de blues ocorrerá a partir das 19h30min, no icônico Átrio do Farol Santander Porto Alegre (Sete de Setembro, 1.028), com entrada gratuita. Os ingressos terão limite de apenas 30 unidades e estarão disponíveis no Sympla

No palco do Ceia, o pianista, que fez carreira no território nacional e internacional, pretende apresentar um compilado das principais faixas lançadas até o momento como The Power of Love, Song for J.B, The Best of Me, Sinner Not the Saint, entre outras. Com mais de 20 anos de estrada, Leães é um dos melhores músicos do blues e R&B do Brasil, reconhecido fora do País como um dos principais expoentes do gênero. Durante o período em que morou nos Estados Unidos, ganhou elogios de grandes personalidades. Segundo Bob Lohr, pianista de Chuck Berry, Luciano Leães é um dos mais surpreendentes músicos do rhythm & blues e teclados ao estilo de New Orleans.

Na estrada há mais de 20 anos, Luciano Leães foi agraciado duas vezes pelo Prêmio Açorianos de Música como melhor instrumentista. Ganhou notoriedade por trabalhos ao lado de nomes do calibre de Renato Borghetti, The Darma Lóvers, Cidadão Quem, Acústicos & Valvulados, Pata de Elefante, Carey Bell, Magic Slim, entre outros.

Em sua carreira, ainda vale destacar que foi responsável por abrir o show de Sir Elton John, em 2013, em Porto Alegre. Também excursionou pelos Estados Unidos e Europa com a cantora Annika Chambers, ganhadora do Blues Music Awards 2019 como Melhor Cantora de Soul/Blues.

Na última quinta-feira (25) do mês, também às 19h30min, a atração do local é o projeto Ceia Talks. André Severo, Bruno Novelli, João Ramos, Roger Lerina e Vicente de Mello abordam o tema A arte como engrenagem na retomada do setor cultural. O artista cearense radicado em São Paulo Bruno Novelli inaugura no espaço cultural, na sexta-feira seguinte (26), a mostra Totem.