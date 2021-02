Manhattan Connection entrevista Fernando Haddad e Nelson Motta

O programa Manhattan Connection desta quarta-feira (10) tem como convidados para entrevista o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad; o jornalista, produtor musical e escritor Nelson Motta e a economista Natalie Victal. Apresentada por Lucas Mendes, Pedro Andrade, Caio Blinder, Diogo Mainardi e Angélica Vieira, a atração vai ao ar ao vivo às 22h, na TV Cultura.

Na edição inédita, a bancada do Manhattan ainda fala sobre a agonia da indústria do petróleo, a política externa de Joe Biden (anti- Rússia), o fato de a Arábia Saudita ter voltado atrás com Israel e Brasil e Juan Gonzalez, recém-nomeado para cuidar da América Latina no Conselho de Segurança Nacional e crítico do presidente Jair Bolsonaro. A edição também traz impressões dos comunicadores sobre o impeachment de Donald Trump e o Carnaval da vacina contra Covid-19.