Programa de entrevistas de Pedro Bial retorna à Globo nesta segunda-feira

Os encontros diários de Pedro Bial com seus convidados voltam nesta segunda-feira (8), no programa Conversa com Bial, que vai ao ar após o Jornal da Globo. De casa, o apresentador continua comandando e mediando papos intimistas, e abre mais um ano de conversas com convidados variados sobre os mais diversos temas.

Na estreia, Bial entrevista o cineasta norte-americano Woody Allen sobre os momentos mais relevantes de sua vida e trajetória profissional, tendo como fio condutor a autobiografia lançada pelo convidado, no ano passado. Woody Allen fala sobre como foi o processo de revisitar a sua história para escrever o livro de memórias e incluir assuntos polêmicos nos quais se envolveu, além de seu interesse por Machado de Assis e sua atual rotina em Nova York.

O distanciamento imposto pela pandemia exigiu criatividade, mas também criou a oportunidade de aproximar e facilitar a participação de personalidades internacionais no programa, como Barack Obama, Willem Dafoe e Carla Bruni. Além disso, entrevistar pessoas de suas casas proporcionou um clima de proximidade ainda maior no Conversa com Bial que, neste ano, terá ainda entrevistas com a atriz Suzana Vieira e a cantora Gal Costa, e outros convidados internacionais.

Sobre essa nova forma de conversar, Pedro Bial diz: “Acho que houve uma combinação entre a carência, a saudade do contato e a solidão trazida pelo isolamento, com a intimidade surpreendente que é consequência das relações remotizadas, as videoconferências que fazem a nossa rotina hoje. Quer dizer, apesar de longe fisicamente, nós nos aproximamos. Ficamos mais íntimos através da tela do computador, o que ainda é muito cedo para entendermos, mas que, de certa maneira, hoje, em 2021, já está mais incorporado. Mas ainda contém toda essa mistura, dessa saudade e carência, que se expressa muito nessa intimidade pelos convidados estarem falando de casa, e pela oportunidade de ter calor humano e de se encontrar”. E completa: “A vida é a arte do encontro e os nossos encontros, pelo menos como se davam antigamente, estão impossibilitados. Então, os encontros virtuais, da televisão e as conversas passaram a ter o seu enorme valor reconhecido”.

A atração é exibida de segunda a sexta-feira.