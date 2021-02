Ayres Potthoff homenageia Moacir Santos no concerto virtual gratuito do 'Mistura fina'

www.facebook.com/misturafinamusica/ Ayres Potthoff homenageia o maestro Moacir Santos no concerto virtual gratuito do projeto Mistura Fina nesta quinta-feira (4). No show Moacir de Todos os Santos, o flautista gaúcho destaca a obra orquestral do grande compositor considerado um dos maiores mestres da renovação harmônica da música popular brasileira, a partir das 18h30min, pelo link:

Referência nacional em seu instrumento, o flautista Ayres Potthoff tem se apresentado com frequência em recitais e concertos em diversos países como Estados Unidos, França, Alemanha, Hungria, Noruega, República Tcheca, Peru, Equador, Portugal e Canadá.

O pernambucano Moacir Santos (1926-2006) ficou conhecido pelo seu virtuosismo e pelas grandes trilhas para o cinema. Por volta de 1967, já estava em Hollywood trabalhando com Nino Rota, na série para a televisão Missão Impossível, e com Henry Mancini, compondo música para o cinema. Reverenciado pelos os grandes nomes do jazz norte-americano, Santos é pouco conhecido no Brasil, ainda que tenha tido um papel importante no desenvolvimento da Bossa Nova, influenciando Nara Leão, Baden Powell, Roberto Menescal, João Donato, Oscar Castro Neves, Sergio Mendes, Carlos Lyra e Dori Caymmi. Por aqui, ficou a lembrança do seu nome no famoso Samba da Bênção, de Vinicius de Moraes: "... A bênção, maestro Moacir Santos. Não és um só, és tantos como o meu Brasil de todos os santos...".

Assim, para apresentar este universo musical cheio de africanidades e brasilidades, que se mistura aos elementos estruturais e harmônicos do jazz norte-americano, Ayres Potthoff (flauta) reúne no espetáculo virtual Leonardo Bittencourt (piano), Pedro Tagliani (guitarra), Nico Bueno (contrabaixo) e Mano Gomes (bateria).