'Beethoverão!' apresenta Kiai Grupo em vídeo no YouTube

Nesta quinta-feira (4), estreia o segundo episódio de Beethoverão! no canal do YouTube do Goethe-Institut Porto Alegre , às 18h30min. O Kiai Grupo terá em seu repertório Suíte Ludwig / Beethoven pout pourri.

A série de três vídeos musicais é um projeto da parceria do Goethe-Institut Porto Alegre com o Coletivo Pedra Redonda para homenagear a música de Ludwig Van Beethoven (1770-1827) através da perspectiva de artistas com uma larga e significativa trajetória na música instrumental no Rio Grande do Sul, como continuidade às comemorações dos 250 anos do compositor alemão.

O time de músicos da série é composto por Gabriela Vilanova (viola e violino), Eriadny Borba (flauta doce0,

Marcelo Vaz (piano), Dionísio Souza (baixo) e Lucas Fê (percussão e bateria). A produção do projeto é Paola Kirst, Pedro Borghetti e Tamiris Duarte.

As sessions foram gravadas em janeiro, no Estúdio da Pedra Redonda, na Zona Sul de Porto Alegre, por Paola Kirst e Vitória Proença. O responsável pelo áudio é Wagner Lagemann.