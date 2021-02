Mostra da Cia. In.Co.Mo.De-Te tem peças online, leituras dramáticas e cinema

Começa nesta quinta-feira (4), a programação de aniversário de 12 anos da Cia. In.Co.Mo.De-Te, com a exibição online das montagens da trilogia Da mão para a boca, inspirada nas obras do dramaturgo norte-americano Paul Auster: O Gordo, o Magro e o Muro (dias 4, 5 e 6 de fevereiro), DentroFora (11 a 13 de fevereiro) e A vida dele (18 a 20 de abril). As peças serão disponibilizadas no canal da companhia no YouTube , sempre às 20h.

Produzido pela Primeira Fila Produções, o projeto Incomode-Te - 12 anos de diversidade cultural celebra o aniversário do grupo teatral gaúcho, um dos mais ativos e premiados do sul do país. Como define o título, as comemorações vão reunir atividades com uma ampla gama de áreas artísticas, incluindo teatro, cinema e artes visuais. Em tempos de pandemia, a tecnologia será a principal aliada para levar aos espectadores essa vasta produção artística, ampliando o alcance das produções ao público.

O projeto Incomode-Te - 12 anos de diversidade cultural foi contemplado pelo Edital do Governo do Estado do Rio Grande do Sul para o fomento à cultura, em atendimento ao previsto à Lei Federal Aldir Blanc (nº 14.017), que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública de 2020.