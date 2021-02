Mostra sobre Juscelino Kubitschek abre em Bagé

que já esteve em Porto Alegre em 2019 Inspirada na história do ex-presidente Juscelino Kubitschek, a exposição O silêncio que grita -- chega nesta quarta-feira (3) a Bagé, em exibição na Casa de Cultura Pedro Wayne (rua Gen. Neto, 16, Centro). A mostra é composta de imagens, vídeos e sons que apresentam uma visão de Brasil livre.

Trechos do livro O silêncio que grita, de Jean Obry, idealizador, fundador e presidente da Fundação Brasil Meu Amor (realizadora da exposição), servem de fio condutor da exposição. Segundo o autor, o texto serve de amálgama à verdadeira essência do brasileiro e desperta um profundo sentimento de amor ao Brasil. Os 18 painéis da instalação reúnem povos, grandes sonhadores e líderes do passado e do presente, apagando a linha imaginária do tempo. “Uma verdadeira injeção de brasilidade, que oferece um resgate da história de nosso País”, explica Obry.

A atração permanece até 15 de março e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. A entrada é franca.