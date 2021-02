Pesquisador cubano fala sobre teatro infantil no 'Arte como ciência'

A próxima edição do Arte como Ciência recebe o pedagogo, crítico e pesquisador teatral cubano Luvel García Leyva. A entrevista será transmitida ao vivo pelo YouTube no canal do projeto nesta terça-feira (2), às 14h30min.

Luvel vai abordar Práticas cênicas contemporâneas e universos subjetivos infantis na América Latina, com base em sua pesquisa sobre os processos artísticos de quatro grupos (Companhia Paidéia de Teatro, do Brasil; Vichama Teatro, de Peru; a Corporação Cultural Nuestra Gente, da Colômbia e Teatro Trono, da Bolívia). Movido pelo interesse de desvelar as implicações dessas metodologias na configuração da subjetividade infantil, como vertente possível de reflexão pedagógica no teatro com crianças, o pesquisador vai compartilhar experiências observadas em cada um dos quatro países latino-americanos.

O pedagogo, crítico e pesquisador teatral cubano Luvel García Leyva é pós-doutorando da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Doutor em Ciências sobre Arte (história, teoria e crítica do teatro) pela Universidade das Artes (ISA), Cuba. Doutor em Artes - Área Pedagogia do Teatro - pela Universidade de São Paulo. Foi especialista de Teatro Infantil no Teatro Nacional de Cuba. Foi Membro do Comitê Executivo Mundial da Associação Internacional de Teatro/Drama e Educação. Publicou diversos livros e artigos sobre as relações entre infância e cena. Como crítico e pesquisador teatral vem atuando principalmente em torno dos seguintes temas: infância e cena contemporânea, ação cultural, processos artísticos com crianças em contextos vulneráveis da América Latina, subjetividade infantil.

Arte como ciência é um projeto internacional e, visando expandir seu alcance, disponibiliza traduções solidárias para o inglês e o espanhol. A iniciativa reúne em sua equipe Viviane Juguero, coordenadora pedagógica do projeto, que atualmente encontra-se na Noruega realizando pós-doutorado em teatro para a primeira infância na Faculdade de Educação e Artes da Universidade de Stavanger; Cleiton Echeveste, coordenador de tradução solidária e assuntos da infância, além de presidente do CBTIJ, sediado no Brasil, ambos com longa trajetória dedicada à criação e investigação de arte para crianças e jovens. Também em território brasileiro, estão a coordenadora técnica do projeto, Daniela Israel, com diversas realizações audiovisuais para público infantil, e a coordenadora de divulgação, Simone Lersch, com amplo trabalho de assessoria de imprensa na área.

Promovido em parceria com o Centro Brasileiro da Associação Internacional de Teatro para a Infância e Juventude (CBTIJ/ASSITEJ Brasil), o Arte como Ciência dedica o primeiro trimestre de 2021 às artes para crianças, partindo de um olhar regional/internacional no Especial Arte para Crianças e Jovens, exibido em janeiro com artistas-cientistas de oito países para perspectivas de dois pesquisadores (Luvel, agora em fevereiro e Melissa Ferreira no mês de março) com estudos situados no Brasil.