Roda Viva convida vereadora Erika Hilton, mulher mais bem votada de 2020 no País

Quem ocupa o centro do jornalístico Roda Viva nesta segunda-feira (1) é a vereadora de São Paulo Erika Hilton, que antecipa sua entrevista ao programa. A entrevista desta edição seria com o governador do Amazonas, Wilson Lima, que tinha aceitado o convite, mas desmarcou a participação na quinta-feira (28).

Negra e transvestigênere, Erika Hilton é a mulher mais bem votada de 2020 em todo o País e a primeira transexual eleita para a Câmara Municipal de São Paulo, com mais de 50 mil votos. Ativista dos direitos humanos, luta por equidade para a população negra, no combate à discriminação contra a comunidade LGBTQIA+ e pela valorização das iniciativas culturais jovens e periféricas.