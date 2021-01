Programa Masbah! visita fazenda do cantor gaúcho Thomas Machado

No Masbah! deste sábado (30), no SBT Rio Grande do Sul, às 12h, a apresentadora Brunna Colossi vai até o interior de Estância Velha para passar um dia na fazenda do cantor gaúcho Thomas Machado - o menino que ficou conhecido pelo The Voice Kids. A visita tem corrida de ganso, caça aos ovos e até mesmo um passeio motorizado de buggy.

O programa ainda mostra um lugar diferente e com estilo americano, que fica em Porto Alegre. É um boliche que reúne várias referências dos centros de bowling, popular nos Estados Unidos.

No quadro Panelando, a união de duas paixões dos gaúchos em um prato delicioso de dar água na boca: é o Xis Defumado, uma mistura de xis e churrasco. Detalhe: 14 horas assando e defumando a carne em uma churrasqueira nada convencional.

Já no segundo episódio do quadro Meu pet é uma estrela, o telespectador continua acompanhando a agenda movimentada de um cachorro que é ator de comerciais, modelo e digital influencer. Na sequência, no canal, no programa do Anonymus Gourmet, é dia de Requeijão do Anonymus e Torta Calabresa.