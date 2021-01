Suspense 'Dente por dente' é estrelado por Juliano Cazarré e Paolla Oliveira

Estrelado por Juliano Cazarré, Paolla Oliveira e Renata Sorrah, Dente por dente, de Júlio Taubkin e Pedro Arantes, é uma das grandes estreias deste fim de semana. Cazarré (Boi Neon e Amor de mãe) interpreta Ademar, sócio da empresa de segurança de Valadares (Aderbal Freire Filho), pai de Joana (Paolla Oliveira). Juntos, Ademar e Joana investigam as razões da morte do amigo, marido e sócio Teixeira (Paulo Tiefenthaler), que está desaparecido.

Em uma época que marca o crescimento do cinema de gênero no Brasil, o thriller aborda a questão da violência social e da gentrificação nas metrópoles, com pessoas sendo expulsas de suas casas para construção de grandes empreendimentos imobiliários. O filme também conta com uma trilha sonora de suspense que envolve o telespectador.

O Ator Juliano Cazarré comenta sobre o lançamento e o personagem: “Eu estou muito feliz com o lançamento do filme. Gostaríamos de ter lançado ele ano passado, mas pela pandemia infelizmente não teve como. Eu espero que o filme consiga encontrar seu público que é aquele que gosta de filme de suspense/terror. Eu tenho muito muito orgulho de ter feito esse personagem. Não é fácil fazer um filme de gênero no Brasil, ainda não temos o exercício de fazer esse tipo de filme por aqui. Eu gosto muito de trabalhar com as falas e em filme de gênero você usa mais o olhar e a expressão corporal, então para mim foi um desafio”.

O longa Dente por dente, que destaca em sua trama o suspense investigativo com um toque de horror entre as avenidas, hotéis e construções da capital paulista, teve sua estreia na 44ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo aonde concorreu na mostra Novos Diretores.