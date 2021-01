Bossa nova embala lançamento do site da Território das Artes

A arquiteta, escritora, artista visual e cantora Liana Timm apresenta seu site neste sábado (30), considerado o Dia da Saudade. A loja virtual da Território das Artes comercializa livros da editora e também quadros de Liana.

Como 25 de janeiro foi aniversário de Tom Jobim e é a data de celebração da bossa nova, a artista separou vídeos em homenagem ao gênero para marcar o lançamento. Ao lado do violonista Gilberto Oliveira, ela interpreta o repertório temático em transmissões veiculadas nos perfis do Instagram @territoriodasartes e @lianatimm às 19h e às 20h.

A página www.dasartesterritorio.com.br tem mais de 200 obras de arte digital e publicações da artista e de outros autores. Boa parte das telas estão distribuídas em três séries. Em Outro(s) de mim, Liana homenageia grandes nomes da humanidade, como Clarice Lispector, Picasso, Einstein e Virginia Woolf. Para o lançamento do site, Liana preparou até novas obras da série, com ícones da bossa nova, com nomes como Tom Jobim, Nara Leão, Vinicius de Moraes, Noel Rosa e Villa-Lobos. A artista também abre espaço para que as pessoas proponham obras personalizadas a partir de fotos e imagens enviadas para o e-mail: dasartes.territorio.com.br.

Em Recortes imaginários, ela traz imagens selecionadas que funcionam como flashs, ao serem coletadas e reinventadas em uma dimensão do essencial. É quase um léxico de imagens que configuram a marca da artista. Já em Highligts de um Imaginário, estão demonstradas temáticas diversas onde a valorização cromática, compositiva e dimensional abrange vários tipos de poéticas e grandes dimensões que podem atingir o monumental. “A arte faz parte da minha vida e cada vez mais está na vida e na casa das pessoas. A proposta do site é justamente aproximar quem produz arte de quem a valoriza”, destaca.

O fazer literário de Liana Timm também está presente no site. Só no ano passado, a artista lançou duas obras, O íntimo das horas , com uma coletânea de poesias selecionadas de sua autoria, organizadas pela escritora Dione Detanico. E PSICOgrafadas , uma antologia com contos sobre temas vitais para as mulheres produzidos por várias escritoras: Cátia Simon, Dani Langer, Dione Detanico, Helena Terra, Lenira Fleck e Liana Timm.

Além das obras lançadas em 2020, o site do Território das Artes traz ainda livros de poesias, contos e coletâneas do acervo da editora. Também podem ser encontrados no espaço virtual, os livros da coleção “Minibuks”, escritos por Liana e outros autores. Entre eles, destaque para as obras Por que ler Clarice Lispector, de Cátia Simon, e Um animal espera, de José Eduardo Degrazia.