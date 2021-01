Netflix confirma continuação da série original francesa 'Lupin'

A Netflix confirmou nesta quinta-feira (28) que a série francesa Lupin vai ganhar novos episódios. Assim como a primeira parte, lançada em janeiro, serão cinco episódios na nova leva.

Eles serão dirigidos por Ludovic Bernard, que foi responsável por dois dos episódios que já estrearam, e Hugo Gélin, de Amor à Segunda Vista (2019). A previsão é que os novos episódios cheguem à Netflix no final do semestre.

De acordo com a Netflix, a produção ficou no topo do ranking de mais assistidos da plataforma de streaming em mais de 10 países. A empresa não informa se o Brasil está entre eles.

Protagonizada por Omar Sy, 43, Lupin é centrada no imigrante senegalês Assane, que é fã de Arsène Lupin, o charmoso ladrão criado pelo escritor Maurice Leblanc, que se tornou um dos mais célebres personagens da literatura francesa.

Trata-se de um ladrão que usa diversos disfarces para alcançar seus objetivos, motivo pelo qual é o sonho de consumo de muitos atores do país europeu. Inclusive do próprio Sy, que sugeriu uma produção sobre o personagem anos atrás.

Em entrevista cedida pela Netflix ao F5, ele elogiou a forma como a trama foi modernizada. "Eu tinha lido várias propostas que nunca foram inteiramente satisfatórias e nós tínhamos procurado 'nosso' Lupin em todas as partes, mas sempre estava faltando algo", disse.

"Quando (o roteirista e produtor) George Kay nos sugeriu essa versão, eu disse a mim mesmo que ele havia encontrado o Lupin que procurávamos há tanto tempo."

folhapress