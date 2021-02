Evento online e gratuito promove entrevistas e debates com mulheres da Cultura

Mulheres de diversas cores, orientação sexual, profissões e locais do Brasil participam nesta segunda-feira de um evento online promovido pelo Movimento Muitas Mulheres. Com o tema Mulheres na arte e na cultura, as organizadoras Daniela Entrudo (publicitária), Selma Light (Mulher trans, ativista e comunicadora) e Ana Lima (Conectora de marcas e pessoas) mediam o bate-papo com um time de peso de mulheres da área cultural. "Acreditamos que não vivemos sem arte, a pandemia veio e esfregou isso na nossa cara. Aliás, a arte nos salvou da loucura nesses dias pandêmicos. Mas ao mesmo tempo ela é tão marginalizada, tão desvalorizada. A ideia foi justamente essa, tentar resgatar esse orgulho pela arte e pela cultura", explica Daniela Entrudo, uma das fundadoras do Movimento.

O evento, gratuito, terá formato de entrevistas, que começam às 14h, cada uma com duração de aproximadamente 40 minutos. A transmissão será feita pelo canal no YouTube. Para participar é necessário realizar inscrição prévia pelo site https://movimentomuitasmulheres.com.

Em entrevista ao Jornal do Comércio, Daniela Entrudo falou sobre a importância de abordar no evento temas que gerem representatividade entre as mulheres como empreendedorismo, cultura e artes, maternidade, política, ciência, tecnologia e finanças. "Dentro desses temas queremos abordar a diversidade com mulheres negras e indígenas e não só brancas. Mulheres LGBTQIA , de todas as idades, inclusive idosas, com deficiência ou mães, com mulheres que não escolheram ser mães, abraçar o mulherio em geral", relata a publicitária.

Durante a pandemia, ela e a amiga Lorena se reaproximaram e passaram a desenvolver projetos juntas. Foi também nesse período que começaram a idealizar um evento só para mulheres, pois perceberam que, embora a empresa para a qual prestavam serviço fosse 75% feminina, quem protagonizava as ações eram, entre 80% e 90%, palestrantes homens, brancos, cisgêneros e hétero.

Este já é o segundo evento organizado pelo Movimento Muitas Mulheres. No dia 8 de janeiro, o tema foi Empreendedorismo: "Nesse tema, trouxemos desde a mulher que trabalha com moda autoral e artesanal, à mulher que atua com marketing digital, atendendo grandes corporações. E vemos uma coisa comum entre elas, todas um dia ousaram, se encheram de coragem e acreditaram no seu sonho e foram inspiradas por outras mulheres. Todas elas destacam a importância da rede feminina de apoio que elas sempre tiveram e têm", complementa Daniela.

Participantes