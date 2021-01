Janna Levin fala sobre ciência no programa Quinta do Pensamento

Nesta quinta-feira (28), o Canal Curta! exibe o episódio Janna Levin da série Fronteiras do Pensamento. Com os olhos voltados para o universo, a respeitada física teórica e astrônoma busca compreender os buracos negros e as ondas gravitacionais no espaço-tempo. Para além do seu trabalho como pesquisadora, porém, Janna atua como importante divulgadora da ciência por meio dos seus romances.

Seu livro mais recente, A música do universo, conta a história da obsessão de três cientistas e físicos – que receberam o Prêmio Nobel de Física em 2017 –, em uma jornada de 50 anos para detectar as ondas gravitacionais. Neste episódio de Fronteiras do Pensamento, com direção de André Brandão e Ricardo Carioba, a cientista fala sobre questões preciosas da nossa existência e, claro, sobre a ciência e seu papel unificador.

A atração vai ao ar às 20h30min, na faixa Quinta do Pensamento da emissora. As reprises ocorrem na sexta-feira (29), à 0h30min e às 14h30min; no sábado (30), às 19h45min; no domingo (31), às 11h10min; e na segunda-feira (1), às 8h30min.