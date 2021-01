Museu Municipal de Canoas reabre com mostra de Vasco Prado

Em Canoas, o Museu Municipal Hugo Simões Lagranha, sediado na Casa dos Rosa (Victor Barreto, 2.186), reabre para visitação nesta sexta-feira (29), com a exposição Vasco Prado: desenhos e gravuras. A mostra exibe 21 peças, criadas pelo artista em um amplo corte temporal e cedidas pela artista Zoravia Bettiol.

A curadoria das obras teve o historiador Airan Milititsky Aguiar e o artista visual Fabiano Gummo, que também é professor de Artes na rede pública de ensino em Canoas. O horário de abertura do local será de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e sábado, das 14h às 18h, com protocolos sanitários de prevenção à Covid-19.

Vasco Prado (Uruguaiana, 1914 – Porto Alegre, 1998) foi um expoente chave na organização do campo artístico gaúcho, sendo reconhecido como gravador, escultor, tapeceiro, ilustrador, desenhista e professor. Sua criação está presente em monumentos públicos e sua produção compõe o acervo de inúmeros museus no Brasil e no exterior. Suas obras apresentam temáticas ligadas aos valores regionais, como o tema do cavaleiro e do cavalo, em que a figura humana é representada com um amplo sentido de dignidade, e o animal, com atributos de força e altivez, mas também com suavidade.

Junto à exposição Vasco Prado: desenhos e gravuras há uma pequena mostra de artistas do Clube da Gravura (Danúbio Gonçalves, Glênio Bianchetti e Plínio Bernhardt). Fundado por Vasco Prado e Carlos Scliar, o Clube da Gravura foi momento importante de inflexão da produção artística no Rio Grande do Sul em meados do século XX, sendo o pioneiro do gênero no País.

Nesta quinta-feira (28), às 19h, uma live com artistas locais marca a retomada do espaço cultural no Parque dos Rosa, que estava com as atividades interrompidas pela pandemia. Haverá na reabertura performance ao vivo de artes visuais com Fabiano Gummo, dança contemporânea com Daniele Costa e Grupo Canoas Coletivo de Dança, música instrumental com Dirruá Assunção, hip hop com a Grazy Liz, tradicionalismo com Waldir Moraes e capoeira com o grupo Angola Brasil.

Considerada uma das edificações mais antigas de Canoas, datada do início do século XX, a Casa dos Rosa, que sedia o Museu Municipal Hugo Simões Lagranha, foi utilizada pela família dos Rosa até 1979. Em 2009, o imóvel foi tombado como patrimônio histórico. Após ser restaurado, o prédio foi inaugurado como espaço cultural em 2016, na gestão do prefeito Jairo Jorge.