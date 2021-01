Apresentadora Micaela Góes estreia nova série original para o 'Casa GNT'

Não tem nada melhor que começar o ano colocando a vida e a casa em ordem, sacudindo as energias e abrindo espaço para as coisas novas. Por isso, nesta quinta-feira (28), Micaela Góes estreia a nova série original do Casa GNT, o Manual da Micaela, que reúne dicas práticas para organizar, além dos tradicionais ambientes de uma casa, espaços e situações específicas pedidas pelos fãs do canal no YouTube