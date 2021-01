Live gratuita com grupo PianOrquestra é atração do Instituto Ling

Nesta quinta-feira (28), o premiado grupo carioca PianOrquestra apresenta o espetáculo Dez mãos e um piano em live gratuita promovida pelo Instituto Ling. O projeto, que tem direção artística do músico Cláudio Dauelsberg, envolve quatro pianistas, uma percussionista e um piano preparado. Com luvas, baquetas, palhetas de violão, fios de nailon, sandálias de borracha, peças de metal, madeira, tecido e plástico, eles exploram as infinitas possibilidades de timbres e sonoridades produzidos pelo instrumento, transformando o piano em sua própria orquestra.