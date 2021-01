Dona Conceição lança clipe inédito nesta quarta-feira na internet

redes sociais Dona Conceição, cantor e compositor natural de Alvorada, lança o clipe inédito Sétimo sentido nesta quarta-feira (27) nas plataformas digitais e nas suas. A faixa faz parte do novo trabalho de Dona Conceição, o EP Amor e água.

Gravado na cidade da Região Metropolitana, com elenco majoritariamente do município, o vídeo apresenta a estética de um fashion filme. O registro é dirigido pelo artista, em parceria com o guitarrista e arranjador João Pedro Cé, na música, e do produtor audiovisual Luís Ferreirah, no videoclipe.

Tendo participações do cantor e compositor Bruno Amaral e da cantora Victória Cristina, com composição assinada por Dona Conceição, Luís Ferreirah e Bruno Amaral, o clipe é fruto do edital Tem Preto no Sul, ganhador do Natura Musical de 2019, que selecionou três músicos negros do Estado para uma residência artística, oficinas de produção musical, composição e expressão corporal. Além da gravação em estúdio profissional de um EP de três faixas para cada artista, o projeto incluiu ensaio fotográfico, diagramação das capas, impressão e prensagem de 200 cópias de cada EP, com o objetivo de profissionalizar e valorizar os artistas negros do Rio Grande do Sul.