Aliança Francesa promove 'Noite das ideias' com debates na quinta-feira

A Aliança Francesa de Porto Alegre promove nesta quinta-feira (28) mais uma edição do Noite das Ideias, evento internacional e anual organizado pela Embaixada da França em parceria com o Institut Français de Paris, a rede brasileira de Alliances Françaises e parceiros locais. O evento é um encontro a fim de refletir o que nos aproxima durante a pandemia do Covid-19 e reunirá pensadores, artistas e pesquisadores em torno de experiências e reflexões para criar alternativas de nos tornar Próximos.

O programa será conduzido como uma conversa, apresentado pela radialista Katia Suman, intercalando-se as participações dos convidados com depoimentos em vídeo e shows de Adriana Deffenti, Valeria Barcellos, Ângelo Primon, Diego Lopes Barcelos e a participação especial de Carlito Magallanes.

Os convidados debaterão sobre três eixos temáticos: Identidades culturais transfronteiriças; Os desafios do mundo digital e Saúde e proximidades. A transmissão acontece das 20h às 23h, pela TVE e pelas redes sociais da Aliança Francesa. A noite de reflexões e debates criativos será realizada em quatro cidades: Brasília, que já havia sediado a primeira edição, além de Porto Alegre e Belém.

Convidados

Bloco 1 - Identidades culturais transfronteiriças

Xadalu - artista visual urbano com uma obra que transita entre intervenções nas ruas e exposições em museus, galerias e centros culturais. Sua produção diversificada mescla as colagens da sticker art a técnicas e linguagens como a serigrafia, a pintura, a fotografia e o objeto. Seu trabalho em street art já foi exibido em mostras coletivas e individuais em instituições de Porto Alegre nos principais centros culturais da cidade e na Europa, apresentou obras em galerias de Berlim e Florença.

Lorena Maia Resende - Mestra em Arquitetura e Urbanismo pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (Prograu) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), na linha de pesquisa do Urbanismo Contemporâneo (2019). Arquiteta e Urbanista graduada pela Universidade Federal de Pelotas (2016). Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase nas Cidades de Fronteira; Planejamento Urbano e Projeto

Fabián Severo (URU) - é escritor e professor de Literatura. Atualmente, coordena oficinas de redação e é assistente acadêmico de Letras do Projeto ProArte da ANEP CoDiCen. É autor dos livros Noite nu Norte. Poemas en Portuñol (2010), Viento de nadie (2012), NósOtros (2013), Viralata (2015) e Sepultura (2020). Com Viralata, recebeu, em 2017, o prêmio nacional de literatura do Uruguai. Parte de sua obra já foi publicada no Brasil, Argentina, Cuba, Espanha, Canadá e Estados Unidos.

Bloco 2 - Os desafios do mundo digital

Leonel Furtado Paes - Possui graduação em Sistemas de Informação pelo Centro Universitário Franciscano (2000). Pós-Graduação em e-business na Universidade Técnica de Lisboa. Mestrado na Universidade Federal de Sana Catarina. Atualmente, é docente de Empreendedorismo e Coordenador do Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na UTEC Universidade Tecnológica do Uruguai.

Rafael Prikladnicki - ocupa a 17ª posição na categoria Consolidated Researchers e a 2ª posição como pesquisador mais ativo em Top-quality Journals, dentro da mesma categoria. Além de dirigir o Tecnopuc, Prikladnicki é professor da Escola Politécnica da PUCRS, atuando desde 2010 como docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC) e foi egresso da primeira turma de Doutorado do PPGCC da PUCRS.

Leandro Folgar (URU) - presidente do Plano Ceibal, é mestre em Tecnologia, Inovação e Educação pela Harvard University, nos Estados Unidos. Ele também obteve suas credenciais de certificação de negócios por meio da Harvard Business School com a certificação CORe. Formado em Educação pela Universidade Católica do Uruguai.

Bloco 3 - Saúde e proximidades

Mara Gomes - psicóloga formada pela Ufrgs com orientação psicanalítica e atua na área clínica há três anos. É, também, feminista interseccional, ilustradora e escritora e defende como proposta de vida colocar sempre no seu trabalho e na sua arte a extensão do que é ser um corpo negro no mundo. Acredita que mulheres negras vivem uma realidade social diferente, mas isso não significa sempre algo negativo, significa que elas têm um olhar único sobre a vida.

Mauricio Bagarollo - empreendedor social, fundador e coordenador da ONG Doutorzinhos. Pioneiro em levar a arte do palhaço para hospitais em Porto Alegre; trabalha e atua como palhaço há 14 anos. É formador e coordenador artístico dos projetos da ONG inscritos no Ministério do Turismo.

Virginia Rial Ferreira (URU) - graduada, mestre e doutoranda em Antropologia do Departamento de Antropologia Social da Faculdade de Ciências Humanas e da Educação (UDELAR).