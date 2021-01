'Minha irmã', representante da Suécia no Oscar, entra em cartaz em Porto Alegre

Um dos grandes destaques na programação da 44ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, o longa alemão-sueco Minha irmã estreia nesta quinta-feira (28) no Guion Center de Porto Alegre (Lima e Silva, 776). O filme foi o representante da Suíça na competição do Oscar de Melhor Filme Internacional e teve o roteiro elogiado pela crítica em diversos festivais. Os horários de exibição são às 16h15min, às 18h15min e às 20h15min.

O longa teve sua première no Festival de Berlim em 2020 e esteve no Athens International Film Festival e German Screen Actors Awards. As diretoras Stéphanie Chuat e Véronique Reymond se inspiraram na experiência de perder suas próprias mães ao criarem Minha irmã, a história da luta de uma mulher para apoiar o irmão gêmeo vitimado por uma doença terminal.

Na trama, Lisa (Nina Hoss) é uma esposa e mãe de dois filhos que chega à beira do esgotamento enquanto tenta equilibrar a vida familiar e a profissional. Ela desistiu de suas ambições como dramaturga em Berlim e se mudou para a Suíça com os filhos e o marido, que dirige uma escola internacional. Quando seu irmão gêmeo Sven (Lars Eidinger) adoece com leucemia, Lisa retorna à capital alemã para apoiar o irmão, que é estrela do teatro em Berlim. Hoss interpreta uma autora que atribui sua incapacidade de escrever a ter deixado Berlim para se unir ao marido na Suíça, mas cabe ao seu irmão ator, observar que seu bloqueio começou com seu diagnóstico de câncer.