Jô Soares é atração do #Provoca desta terça-feira, em novo horário

Agora em novo horário, o #Provoca vai ao ar nesta terça-feira (26), às 22h, na TV Cultura, reapresentando a conversa de Marcelo Tas com o convidado Jô Soares. Um dos mais memoráveis apresentadores e humoristas da televisão brasileira, fala sobre seu novo projeto teatral, Gaslight. O programa também pode ser assistido no canal da emissora no YouTube

A obra teve sua adaptação mais popular para o cinema em 1944, com a atriz Ingrid Bergman, lançada no Brasil com o nome À meia luz. Originalmente lançada como peça teatral na Inglaterra, em 1938, a produção deu origem ao termo "gaslighting", tipo de abuso psicológico contra mulheres em que a vítima passa a questionar a própria sanidade.

No programa desta terça-feira (26), Jô Soares - que também é escritor, dramaturgo, diretor teatral, ator e músico - fala abertamente sobre questões pessoais relacionadas a sua sexualidade, política, teatro e televisão. O Gordo, como é conhecido, ainda dá detalhes sobre sua relação com o filho Rafael, que era autista e faleceu em 2014.