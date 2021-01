Faustão deve deixar a programação da Rede Globo no final de 2021

O apresentador Fausto Silva, de 70 anos, deve deixar a Globo após 32 anos na emissora. Segundo o colunista Flávio Ricco, do portal R7, o apresentador decidiu que segue na empresa até o final do ano, quando vence o seu contrato, que não será renovado. Ao site Notícias da TV, Faustão confirmou a informação. Procurada, a Globo não se manifestou até a conclusão deste texto.

Segundo Ricco, a Globo vai mudar toda a programação de domingo, a partir de 2022. Ricardo Waddington, que assumiu como diretor de Entretenimento em dezembro no lugar de Carlos Henrique Schroder, chegou a oferecer ao apresentador uma atração nas noites de quinta-feira, por volta das 23h, mas Faustão não aceitou.

"Prefiro cumprir minha história na Globo. Foram 32 anos de liderança absoluta e 100% de liderança. A Globo faturou bastante comigo", disse o apresentador ao Notícias da TV. Ao site, ele também disse que ainda não definiu o seu futuro, mas não descarta um novo projeto na televisão, embora também vislumbre parar de trabalhar e "ir morar fora do País".

O apresentador também afirmou que acabou de passar por um tratamento de saúde com "sessões de desinchamento" e baixou seu peso de 114 quilos para 90 quilos. Ele revelou que teve um edema linfático em uma perna: "Estou com menos peso do que quando fiz a cirurgia bariátrica. Agora estou super bem, zerado, fazendo ginástica".

O último ano do Domingão com Faustão deverá contar, neste primeiro semestre, com uma edição especial do Dança dos Famosos, reunindo os melhores participantes do quadro. No segundo semestre, deve ir ao ar uma edição do Show dos Famosos.

Faustão estreou na Globo já com o Domingão, em março de 1989. Ele começou a carreira no rádio e se destacou na TV ao comandar o programa Perdidos na Noite, que estreou em 1984 na Gazeta, e também foi exibido na Record e na Bandeirantes.

Folhapress