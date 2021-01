Canal Curta! exibe documentário sobre Tom Jobim em seu aniversário

Nesta segunda-feira (25), seria aniversário de nascimento de 94 anos de Tom Jobim (na foto acima, com a cantora gaúcha Elis Regina). Para marcar a data, o Canal Curta! exibe o documentário A música segundo Tom Jobim, de Nelson Pereira dos Santos e Dora Jobim, neta do maestro. A atração vai ao ar na faixa Segunda da música, às 22h30min.

Filme de montagem, o longa conta a história do artista - considerado a principal força por trás da Bossa Nova - a partir de diversas performances de suas composições mais lendárias, sem qualquer tipo de narração, legenda ou depoimentos. Entre as canções, estão clássicos como Garota de Ipanema, Chega de saudade e Águas de março. O filme apresenta uma série de gravações realizadas no Brasil e em outros países, revelando um rico material de arquivo, com performances de artistas como Frank Sinatra, Judy Garland, Ella Fitzgerald, Gal Costa, Elis Regina, Paulinho da Viola e Gilberto Gil.

Além dos intérpretes famosos do passado e de diversas nacionalidades e línguas, participam do filme jovens intérpretes brasileiros em cujo repertório destaca-se a obra de Tom Jobim. O documentário aborda, ainda, a parceria entre Tom e Vinicius de Moraes, e a influência da música erudita em sua obra.

As reprises no Canal Curta! ocorrem na terça-feira (26), às 2h30min e às 16h30min; na quarta-feira (27), às 10h30min; no sábado (30), às 15h30min; e no domingo (31), às 22h30min.